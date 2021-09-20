لبنان

ما جديد أزمة الدواء؟

Lebanon 24
20-09-2021 | 02:40
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أكد نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة، أن "الجزء الأكبر من الدواء لا يزال مدعوماً والثلث المتبقّي غير مدعوم ووزارة الصحة لم تسعره على سعر صرف السوق الموازية بل بخسارة ما بين 20% و40%".


وأشار في حديث إذاعي، الى أن "هناك خطأ في التركيبة من أساسها، وهي التي تعرقل عملية الاستيراد، فكيف يمكن الاستيراد وهناك بالأساس خسارة تتخطّى الـ20%".

وأضاف: "ابتداءً من نهاية شهر آب بدأ المصرف المركزي بإصدار موافقات مسبقة ودفع مستحقات سابقة ما أدى إلى دخول شحنات أدوية وبدأت الحركة تعود، لكن يجب إيجاد طريقة منتظمة لعودة الأمور إلى ما كانت عليه". ولفت الى أن "هناك مواطنون سيجدون أدويتهم قريباً في الأسواق، إنما قسم آخر لن يجدها في القريب العاجل وعليه الانتظار، والأدوية غير المدعومة لن تكون بمتناول المواطنين بسهولة بسبب أسعارها التي سترتفع".
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