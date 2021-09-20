لبنان

كانت تغني وترقص.. فأصابتها الرصاصة الطائشة في قلبها (فيديو)

Lebanon 24
20-09-2021 | 02:31
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توفّيت الشابّة تاتيانا واكيم (24 عاماً)، أمس الأحد، إثر إصابتها برصاصة في قلبها جرّاء إشكال وقع في أحد مطاعم غوسطا - كسروان. 
وفي التفاصيل، فإنّ أحد الحاضرين في المطعم ويدعى ف.ص.  تدخّل لفضّ إشكال وقع بين مجموعة شبّان وأطلق النار في الهواء، ما ادى الى اصابة الشابة تاتيانا برصاصة في قلبها ما أدّى الى مصرعها على الفور.
وقد تداول أصدقاؤها ومحبّوها صورها ومقاطع فيديو لها على "فيسبوك" ونعوها بكلمات مؤثرة، إذ أنّها كانت شابة مليئة بالحياة والحيوية والهضامة وكانوا يطلقون عليها لقب "أم عجقة".
 
 
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