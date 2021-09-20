وزير البيئة تفقّد معمل النفايات في جب جنين وسد القرعون

قام وزير البيئة ناصر ياسين بجولة تفقدية في البقاع الغربي للوقوف على الوضع البيئي في المنطقة. وقد شملت هذه الجولة بداية معمل معالجة النفايات في بلدة جب جنين ثم سد القرعون حيث رافقه رئيس اتحاد بلديات البحيرة يحيى ضاهر.وإستمع وزير البيئة إلى آراء اهالي المنطقة وتبادل معهم الافكار والاقتراحات حول الحلول المطلوبة لمعالجة تلوث نهر الليطاني، وأكد لهم أن معالجة تلوث نهر الليطاني هي إحدى الاولويات في نقاطه السبع التي تحدث عنها لدى تسلّمه مهماته في وزارة البيئة.