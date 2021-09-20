لبنان

سرق خزنة من إحدى جامعات صور.. وهذا ما حل به

Lebanon 24
20-09-2021 | 03:27
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صـدر عـن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البـلاغ التالـي:

 

 بتاريخ 13-9-2021، أقدم مجهول على الدخول -بواسطة الكسر والخلع- إلى إحدى الجامعات في مدينة صور وسرق من داخلها خزنة حديدية تحتوي على مبلغ /100/ مليون ل. ل. و/200/ دولار أميركي، وأوراق، وشيكات مصرفية.

 

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة تمكّنت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي من تحديد هويته، وهو:

 

    ح. ح. (مواليد عام 1995، سوري الجنسيّة)

 

   بتاريخ 17-9-2021، وبعد عملية مراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من رصده في بلدة طيردبا، وتوقيفه على متن سيارته.

 

  بتفتيشه والسيارة تم ضبط قسم كبير من المسروقات، عبارة عن:

 

     /91،300،000/ ل. ل.

    /11/ هاتف خلوي.

    جهازَي "Tablet"

    /4/ ساعات يد.

     حاسوب محمول.

    عملات أجنبية مختلفة.

    /20/ غ. من مادة حشيشة الكيف.

 

 بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة تنفيذه عملية سرقة الخزنة من الجامعة، وسرقة العديد من الأجهزة الخلوية من داخل عدّة منازل في صور وعين بعال، ومن داخل بيك أب في محلّة جل البحر - صور. كما اعترف بتعاطيه حشيشة الكيف.

 

 أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

 

 

 

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