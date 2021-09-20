موعدٌ جديدٌ لجلسة الإستماع إلى دياب

حدد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، موعدا جديدا لاستجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب، في الرابع من تشرين الأول المقبل، وقرر إبلاغه لصقا موعد الجلسة المقبلة.