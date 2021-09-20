كنعان: قوانين عمين؟

بأهمية التشريع والرقابة يأتي عدم تعطيل الحكومة للنتائج. ولأن #من_هون_بتبلّش_الثقة أين أصبح التدقيق القضائي بقطوعات الحسابات والتوظيف الانتخابي وهبات الاتحاد الأوروبي ومليارات النفايات والجمعيات وغيرها من الملفات التي أودعتها لجنة المال والموازنة القضاء؟#قوانين_عمين؟
— Ibrahim Kanaan (@IbrahimKanaan) September 20, 2021
بأهمية التشريع والرقابة يأتي عدم تعطيل الحكومة للنتائج. ولأن #من_هون_بتبلّش_الثقة أين أصبح التدقيق القضائي بقطوعات الحسابات والتوظيف الانتخابي وهبات الاتحاد الأوروبي ومليارات النفايات والجمعيات وغيرها من الملفات التي أودعتها لجنة المال والموازنة القضاء؟#قوانين_عمين؟