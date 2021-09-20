كنعان: قوانين عمين؟

غرّد النائب ابراهيم كنعان عبر "تويتر"، قائلاً: "بأهمية التشريع والرقابة يأتي عدم تعطيل الحكومة للنتائج. ولأن من هون بتبلّش الثقة أين أصبح التدقيق القضائي بقطوعات الحسابات والتوظيف الانتخابي وهبات الاتحاد الأوروبي ومليارات النفايات والجمعيات وغيرها من الملفات التي أودعتها لجنة المال والموازنة القضاء؟ قوانين عمين؟".

بأهمية التشريع والرقابة يأتي عدم تعطيل الحكومة للنتائج. ولأن #من_هون_بتبلّش_الثقة أين أصبح التدقيق القضائي بقطوعات الحسابات والتوظيف الانتخابي وهبات الاتحاد الأوروبي ومليارات النفايات والجمعيات وغيرها من الملفات التي أودعتها لجنة المال والموازنة القضاء؟#قوانين_عمين؟ — Ibrahim Kanaan (@IbrahimKanaan) September 20, 2021