لبنان

العثور على قذيفة من مخلفات الحرب في هذه المنطقة

Lebanon 24
20-09-2021 | 04:19
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عثر الجيش اللبناني على قذيفة من مخلفات الحرب الإسرائيلية  في منطفة الرويس في مغدوشة.
وسيتم تفجيرها في مكانها،بسبب تعذر نقلها .
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الرويس

مغدوشة

قذيفة

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