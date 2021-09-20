5 أشخاص علقوا بين منطقة نمرين وبقرصونا.. والعمل جار لإنقاذهم (صور)

علق خمسة أشخاص في وادٍ بين منطقة نمرين وبقرصونا ويعمل فريق الانقاذ الجبلي التابع لجهاز الطوارئ والاغاثة على انقاذهم، بحسب ما أفادت مراسلة "لبنان 24".