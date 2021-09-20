لبنان

5 أشخاص علقوا بين منطقة نمرين وبقرصونا.. والعمل جار لإنقاذهم (صور)

Lebanon 24
20-09-2021 | 04:24
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علق خمسة أشخاص في وادٍ بين منطقة نمرين وبقرصونا ويعمل فريق الانقاذ الجبلي التابع لجهاز الطوارئ والاغاثة على انقاذهم، بحسب ما أفادت مراسلة "لبنان 24". 
 
 
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نمرين

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