إضراب تحذيري لأصحاب حافلات نقل الركاب من حاصبيا إلى بيروت

تجمع عدد من أصحاب تجمع عدد من أصحاب الحافلات التي تنقل الركاب من منطقة حاصبيا والعرقوب باتجاه بيروت، في محلة سوق الخان، احتجاجا على رفع الدعم عن مادة المازوت وأعلنوا في بيان، الإضراب التحذيري اليوم وغدا الثلاثاء، وطالبوا المعنيين بإيجاد حلول مناسبة لهذه الأزمة التي تطال جميع المواطنين، مستنكرين "الاوضاع الصعبة التي تمر فيها البلاد". من منطقة حاصبيا والعرقوب باتجاه بيروت، في محلة سوق الخان، احتجاجا على رفع الدعم عن مادة المازوت وأعلنوا في بيان، الإضراب التحذيري اليوم وغدا الثلاثاء، وطالبوا المعنيين بإيجاد حلول مناسبة لهذه الأزمة التي تطال جميع المواطنين، مستنكرين "الاوضاع الصعبة التي تمر فيها البلاد".