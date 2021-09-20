لبنان

لا كهرباء في كل لبنان!!

Lebanon 24
20-09-2021 | 04:50
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افادت مصادر مؤسسة كهرباء لبنان ان "التيار الكهربائي مقطوع عن كل لبنان منذ الساعة 10.05 من صباح يوم الاثنين"بحسب ما ذكرت إذاعة صوت كل لبنان.
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