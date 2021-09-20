هكذا تم تأمين الكهرباء لجلسة الثقة



بعد تأخير دام لأكثر من 40 دقيقة بسبب انقطاع التيار الكهربائي، عادت وانعقدت جلسة مجلس النواب في قصرالاونسكو، وفي المعلومات انه تم تأمين مادة المازوت للمولدات التابعة لقصر الاونسكو من قبل شركة "الأمانة"، الموكل اليها مهمة توزيع النفط الايراني في لبنان.

وفي وقت لاحق أشارت بعض المعلومات الى ان الصهريج الذي زود قصر الأونيسكو بـ٥٠٠٠ ليتر من المازوت يعود لشركة "محمد عباس"، في حين قالت مصادر اخرى ان شركة "مازوت أبو عبدالله" هي من أمنت مادة المازوت اللازمة.