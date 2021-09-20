بري يتحدث عن الكهرباء في الأونيسكو خلال جلسة الثقة.. هذا ما قاله

خلال تلاوة الرئيس نجيب ميقاتي البيان الوزاري أمام مجلس النواب، قال رئيس المجلس النيابي نبيه بري: "لقد استحدثنا الكهرباء لوقت معين في الأونيسكو ولسنا متأكدين من استمراريتها".

يُذكر أن موعد بدء الجلسة تأخر قرابة الـ40 دقيقة وذلك بسبب انقطاع التيار الكهرباء عن قصر اليونيسكو.