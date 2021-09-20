لبنان

بري يتحدث عن الكهرباء في الأونيسكو خلال جلسة الثقة.. هذا ما قاله

Lebanon 24
20-09-2021 | 05:20
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خلال تلاوة الرئيس نجيب ميقاتي البيان الوزاري أمام مجلس النواب، قال رئيس المجلس النيابي نبيه بري: "لقد استحدثنا الكهرباء لوقت معين في الأونيسكو ولسنا متأكدين من استمراريتها".
يُذكر أن موعد بدء الجلسة تأخر قرابة الـ40 دقيقة وذلك بسبب انقطاع التيار الكهرباء عن قصر اليونيسكو.
وفي المعلومات أنّه تم تأمين مادة المازوت للمولدات التابعة للقصر من قبل شركة "الأمانة"، الموكل اليها مهمة توزيع النفط الايراني في لبنان.
 
 
 
 
 
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