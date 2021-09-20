دريان عرض الاوضاع مع غريو

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو، وجرى خلال اللقاء البحث في الشؤون اللبنانية وأوضاع المنطقة.