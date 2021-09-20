لبنان

دريان عرض الاوضاع مع غريو

Lebanon 24
20-09-2021 | 05:37
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 استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو، وجرى خلال اللقاء البحث في الشؤون اللبنانية وأوضاع المنطقة.
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى النائب نهاد المشنوق وتم البحث خلال اللقاء في الشؤون السياسية والاقتصادية والأوضاع المعيشية
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20/09/2021 16:58:55 Lebanon 24 Lebanon 24

الشيخ عبد اللطيف دريان

ان غريو

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