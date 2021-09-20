مع تراجع سعر الدولار هل خفّضت السوبرماركات أسعارها؟

لفت نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد إلى أن التاجر لا يتحمل مسؤولية تراجع القدرة الشرائية للمواطن إنما الدولة وحدها.



وأكد فهد في حديث عبر الـLBCI أن معظم السوبرماركات خفّضت أسعارها.



كما شدد نقيب أصحاب السوبرماركت أن المحال التجارية المخالفة والتي لم ولن تخفّض أسعارها ستُعاقب وستُسطّر محاضر ضبط بحقها.

من جهته قال نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي للـmtv إنّ الأسعار بدأت بالانخفاض ولكن هناك القليل من البطء في الآلية واعتماد تسعيرة الـ15 ألفاً للدولار هو التسعير الوسطي والمعقول ومن المفترض أن نشهد خلال هذا الأسبوع انخفاضاً حادًّا في الأسعار.