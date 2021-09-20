لبنان

الرئيس لحود حاضر في جلسة الثقة !؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-09-2021 | 06:15
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بدا لافتا استخدام النائب جميل السيد خلال تادية كلمته في الجلسة النيابية المنعقدة في الاونسكو هاتفه الجوال لاستعراض أغنية الراحل الكبير ملحم بركات " فرح الناس"  والتي خصصها للرئيس اميل لحود بعد انتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية.
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