الرئيس لحود حاضر في جلسة الثقة !؟





بدا لافتا استخدام النائب جميل السيد خلال تادية كلمته في الجلسة النيابية المنعقدة في الاونسكو هاتفه الجوال لاستعراض أغنية الراحل الكبير ملحم بركات " فرح الناس" والتي خصصها للرئيس اميل لحود بعد انتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية.