لبنان

عطالله متوجهاً إلى السيد.. "غلط يا حضرة اللواء"

Lebanon 24
20-09-2021 | 05:57
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غرد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب جورج عطاالله عبر "تويتر" قائلاً: ‏"النائب جميل السيد في مناقشة بيان الحكومة يقول لدولة الرئيس ميقاتي: تذكر انو الله بيطلب منك اكتر مما بيعطيك.. غلط يا حضرة اللواء: الله بيعطينا اكتر بكتير مما بيطلب منّا".
 
 
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جورج عطالله

جميل السيد

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