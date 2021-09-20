عطالله متوجهاً إلى السيد.. "غلط يا حضرة اللواء"

غرد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب جورج عطاالله عبر "تويتر" قائلاً: ‏"النائب جميل السيد في مناقشة بيان الحكومة يقول لدولة الرئيس ميقاتي: تذكر انو الله بيطلب منك اكتر مما بيعطيك.. غلط يا حضرة اللواء: الله بيعطينا اكتر بكتير مما بيطلب منّا".