لبنان

ستريدا تطل عبر "المنار"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-09-2021 | 06:26
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 كان لافتا اليوم خلال نقل جلسة مناقشة البيان الوزاري لحكومة "معا للانقاذ" اكتفاء بعض المحطات بنقل كلمة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في حين أن محطات أخرى تعاطت مع الجلسة كأنها غير منعقدة فلم تنقل أي كلمة مباشرة على الهواء، لكن المفارقة  برزت في تعاطي قناة "المنار" مع نقل الكلمات، فهي لم  تقطع  النقل المباشر بعد انتهاء كلمة النائب  جميل  السيد إنما استمرت في التغطية، حيث نقلت كلمة عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائبة ستريدا جعجع.
 

لبنان

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