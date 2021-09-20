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لبنان
هذا ما أوضحته الامانة العامة لمجلس النواب
Lebanon 24
20-09-2021
|
06:42
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صدر عن الامانة العامة لمجلس النواب بيان نفت فيه ما يتم تداوله عن اضاءة الجلسة العامة لمجلس النواب بالمازوت الايراني، مؤكدة ان كل ما ورد في هذا الاطار غير صحيح على الاطلاق وان العطل الكهربائي الذي طرأ قد تم اصلاحه.
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مجلس النواب
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