لبنان

هذا ما أوضحته الامانة العامة لمجلس النواب

Lebanon 24
20-09-2021 | 06:42
A-
A+
Doc-P-865861-637677422755921447.jpg
Doc-P-865861-637677422755921447.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن الامانة العامة لمجلس النواب بيان نفت فيه ما يتم تداوله عن اضاءة الجلسة العامة لمجلس النواب بالمازوت الايراني، مؤكدة ان كل ما ورد في هذا الاطار غير صحيح على الاطلاق وان العطل الكهربائي الذي طرأ قد تم اصلاحه.
مواضيع ذات صلة
مجلس النواب الليبي: انطلاق أعمال جلسة مناقشة طلب سحب الثقة من الحكومة
lebanon 24
20/09/2021 17:00:00 Lebanon 24 Lebanon 24
أبو الحسن: إن عمر الحكومة القصير نسبياً يجب ان لا يشكل عائقاً امام تحقيق الإنجازات بل يجب ان يشكل حافزاً ودافعاً قوياً لتحقيق برنامج الحكومة وهنا نشدد على ضرورة تبنّي وتطبيق كافة مندرجات الورقة الفرنسية خصوصاً في ملف الكهرباء
lebanon 24
20/09/2021 17:00:00 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: نطالب مجددا ان يحصل التدقيق الجنائي في الطاقة وباقي الوزارات والمؤسسات منذ الـ 90 لليوم حتى يظهر الهدر بالكهرباء، "وانّو سببه دعم التسعيرة، ومنعنا من خفض الكلفة على الدولة ورفع التعرفة على المواطن بحسب خطّة 2010"
lebanon 24
20/09/2021 17:00:00 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل من مجلس النواب: سنعطي الثقة من باب الإيجابية وتحمّل المسؤولية وعدم الهروب منها ولأننا نريد ان نساهم بخلاص البلد وليس بتخريبه
lebanon 24
20/09/2021 17:00:00 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس النواب

الكهرباء

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:14 | 2021-09-20
05:32 | 2021-09-20
10:00 | 2021-09-20
09:55 | 2021-09-20
09:44 | 2021-09-20
09:40 | 2021-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website