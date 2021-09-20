لبنان

سُرقت من الجميزة.. إنقلاب سيارة في مرجعيون وفرار سائقها

Lebanon 24
20-09-2021 | 06:45
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افادت "الوكالة الوطنية للاعلام" عن انقلاب سيارة نوع "كيا" تحمل اللوحة رقم 428441/g فجر اليوم على طريق عام مرجعيون -الخيام على كوع الحمام، وفرار سائقها الى جهة مجهولة. وقد توجهت دورية من مخفر مرجعيون الى مكان الحادث، وبعد قيامهم بالتدقيق برقم اللوحة والاتصال بصاحبها، تبين ان السيارة مسروقة من منطقة الجميزة، وقد تقدم صاحبها بشكوى لدى مخفر الجميزة التابع لقوى الامن الداخلي.
 
 
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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