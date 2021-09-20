خلال ممارستهم رياضة المشي انقطعت أخبارهم... اليكم ما حصل

صدر عن غرفة عمليات جهاز الطوارئ و الإغاثة البيان التالي:قام فريق الانقاذ الجبلي التابع لجهاز الطوارئ والاغاثة بتاريخ ٢٠/٩/٢٠٢١ في قضاء الضنية بانقاذ ستة شبان علقوا في أحد الأودية أثناء ممارستهم لرياضة المشي ما بين بلدتي نمرين وبقرصونا منذ يوم أمس الأحد في ١٩/٩/٢٠٢١.والشبان الستة وضعهم الصحي جيّد وتم اخراجهم واجراء الفحوصات اللازمة لهم.