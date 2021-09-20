لبنان

خلال ممارستهم رياضة المشي انقطعت أخبارهم... اليكم ما حصل

Lebanon 24
20-09-2021 | 07:25
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صدر عن غرفة عمليات جهاز الطوارئ و الإغاثة البيان التالي:

قام فريق الانقاذ الجبلي التابع لجهاز الطوارئ والاغاثة بتاريخ ٢٠/٩/٢٠٢١ في قضاء الضنية بانقاذ ستة شبان علقوا في أحد الأودية أثناء ممارستهم لرياضة المشي ما بين بلدتي نمرين وبقرصونا منذ يوم أمس الأحد في ١٩/٩/٢٠٢١.

والشبان الستة وضعهم الصحي جيّد وتم اخراجهم واجراء الفحوصات اللازمة لهم.
 
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