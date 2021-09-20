لبنان

بعد اقفال المصلّى في جامعة الحريري... هذا ما حصل (صور)

Lebanon 24
20-09-2021 | 07:42
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 بعد قرار رئيس جامعة "رفيق الحري" اقفال المصلّى داخل حرم الجامعة، ادى مجموعة من الطلاب الصلاة في الباحة الخارجية التابعة للجامعة.
 
 
 
 
 
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