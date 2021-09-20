لبنان

الرئيس بري أبرق معزيا ببوتفليقة

Lebanon 24
20-09-2021 | 07:46
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أبرق دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري الى رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون، معزياً برحيل الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة، ومما جاء في نص البرقية: "تفتقده الجزائر قامة قاومت من أجل التحرير والاستقلال وفي سبيل تقدم وطنه وإستقراره، نفتقده أيضاً صديقاً وفياً للبنان واللبنانيين ولقضايا العروبة وفي مقدمها قضية فلسطين".
كما أبرق الرئيس بري الى رئيس المجلس الشعبي الوطني في الجمهورية الجزائرية  الديمقراطية الشعبية إبراهيم بوغالي معزياً بوفاة الرئيس بوتفليقة.
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