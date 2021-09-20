لبنان

داخل مطعم في برج حمود... يروّج المخدّرات

Lebanon 24
20-09-2021 | 08:04
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صـدر عن المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة

   البلاغ التالي:

 

    توافرت معلومات لدى المجموعة الخاصة في وحدة الشّرطة القضائية حول قيام شخص بترويج المخدّرات في مطعمٍ عائد له في محلّة برج حمّود.

  بتاريخ 14—9-2021، وبنتيجة المتابعة والرصد، تمّت مداهمة المطعم، حيث أوقف المشتبه به:

ف. ص. (من مواليد عام 1986، لبناني)، وتبيّن أنّه مطلوب للقضاء بجرم ترويج المخدرات.
بتفتيش منزله الكائن في محلّة السبتية، عُثر على كميّة من المواد المخدّرة، على الشّكل التالي:

/194/غ. من مادّة الكوكايين.
/357/ حبّة مخدّرة، من أنواع مختلفة.
/20/غ من حشيشة الكيف.
نبتتان من الماريجوانا.
/3/ هواتف خلوية، وميزان حساس.
مبلغ مالي قدره /26،810،000/ ليرة لبنانية.
أودع الموقوف والمضبوطات مكتب مكافحة المخدّرات المركزي، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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