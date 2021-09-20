داخل مطعم في برج حمود... يروّج المخدّرات

صـدر عن المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـةالبلاغ التالي:توافرت معلومات لدى المجموعة الخاصة في وحدة الشّرطة القضائية حول قيام شخص بترويج المخدّرات في مطعمٍ عائد له في محلّة برج حمّود.بتاريخ 14—9-2021، وبنتيجة المتابعة والرصد، تمّت مداهمة المطعم، حيث أوقف المشتبه به:ف. ص. (من مواليد عام 1986، لبناني)، وتبيّن أنّه مطلوب للقضاء بجرم ترويج المخدرات.بتفتيش منزله الكائن في محلّة السبتية، عُثر على كميّة من المواد المخدّرة، على الشّكل التالي:/194/غ. من مادّة الكوكايين./357/ حبّة مخدّرة، من أنواع مختلفة./20/غ من حشيشة الكيف.نبتتان من الماريجوانا./3/ هواتف خلوية، وميزان حساس.مبلغ مالي قدره /26،810،000/ ليرة لبنانية.أودع الموقوف والمضبوطات مكتب مكافحة المخدّرات المركزي، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص.