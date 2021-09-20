لبنان

بعد إنخفاض الدولار... هل ستتغير تسعيرة المؤسسات السياحيّة؟

Lebanon 24
20-09-2021 | 08:05
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قال أمين عام اتحاد النقابات السياحية جان بيروتي للـmtv ان التسعير بالدولار والدفع بالليرة هو الحلّ الوحيد في السوبرماركت والمؤسسات السياحيّة ستستمرّ في التسعير بالليرة اللبنانية.


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