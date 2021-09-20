بعد إنخفاض الدولار... هل ستتغير تسعيرة المؤسسات السياحيّة؟

أمين عام اتحاد النقابات السياحية جان بيروتي للـmtv ان التسعير بالدولار والدفع بالليرة هو الحلّ الوحيد في السوبرماركت والمؤسسات السياحيّة ستستمرّ في التسعير بالليرة اللبنانية.





قال