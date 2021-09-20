ما حقيقة الطائرة التي سقطت في سوريا؟

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة اخبار عن طائرة مدنية سقطت داخل الأراضي السورية بعد أن إصطدمت بالجبال ما ادى الى انتشار الدخان بشكل كثيق.

في السياق، اكد مصدر لـ "لبنان ٢٤" أن الطائرة التي يتم التداول بأخبارها، هي طائرة روسية مخصصة لإخماد الحرائق وتعمل على إخماد حريق داخل الأراضي السورية.كما وشاهد العديد من المواطنين عند الحدود اللبنانية - السورية الطائرة على علو منخفض جداً.