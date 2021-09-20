لبنان

الاهالي يعانون من انقطاع الارسال في هذه المنطقة

Lebanon 24
20-09-2021 | 08:18
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن انقطاع شبكة ارسال "touch"  في مدينة طرابلس، حيث يعاني الأهالي من الغياب التام للشبكة منذ الصباح.
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