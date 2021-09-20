لبنان

الثقة ب ٨٥... وهذا هو السبب

Lebanon 24
20-09-2021 | 08:19
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 تبيين حتى الآن ان الحكومة ستنال الثقة  باكثرية بين ٨٠ و ٨٥ نائبا، وذلك بسبب الغياب والاعتذار بسبب السفر.
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لبنان

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رادار لبنان24

الثقة

الحكومة

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