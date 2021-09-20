لبنان

الجميل: المواجهة الكبيرة في الانتخابات المقبلة

Lebanon 24
20-09-2021 | 08:41
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 جدد رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل التأكيد ان" هذه الحكومة هي استمرارية للنهج السابق وللافرقاء الذين اوصلوا البلد الى ما وصل اليه، وبالتالي لا جديد في تشكيل الحكومة كي يكون هناك امل بأداء أفضل من السابق".

ووصف جلسة الثقة "باللعبة داخل المنظومة باعطاء الثقة أولا"، وقال: "حزب الله يسيطر بشكل كامل على المجلس وهذا ما دفعنا الى الاستقالة لان لدينا قناعة ان لا امكان للقيام بأي اصلاح من داخل البرلمان، لذلك نعتبر ان هناك ضرورة لاجراء الانتخابات لتغيير الواقع النيابي والسماح للبنانيين، بمحاسبة القوى السياسية، وتجديد المجلس النيابي بأشخاص يؤمنون بسيادة لبنان، ويدافعون عنها وبدء مسار اصلاح حقيقي بأشخاص يتمتعون بكفاءة ونزاهة ليتمكن لبنان من اعادة نفسه على الساحتين العربية والدولية".


وأكد ان "المواجهة الكبيرة في الانتخابات المقبلة، ليتمكن الشعب من اسقاطهم وهذا ما سنعمل عليه في الاشهر المقبلة".

وتابع "عيننا على الانتخابات والشعب اللبناني يجب ان يكون مصدر القرار لكسر هذه الفوضى الكاملة في لبنان".

وختم مشددا على أن "دور المعارضة الرقابي مستمر، والمشكلة ان الدور الاخر الذي هو المحاسبة داخل المؤسسات امر غير ممكن لان المنظومة تسيطر بشكل كامل على المجلس، وقال: "ما يمكن أن نقوم به في الداخل نقوم به من الخارج وليس هناك اي فارق بالنسبة لنا".
المصدر: الوكالة الوطنية
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