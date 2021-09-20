المجلس الماروني: لا أحد يقدر ان يسكت صوت بكركي في وجه الإرهاب والظلم

قالت الهيئة التنفيذية للمجلس العام الماروني برئاسة المهندس ميشال متى، في بيان: "سمعنا اخيرا كلاما نابيا خرج من فم الشيخ أحمد اسماعيل، الباحث، كما يبدو، عن شهرة عبر التطاول بالكلام على غبطة أبينا البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي".وتابع: "إننا اذ نستنكر ما ورد على لسان رجل دين، نندِّد بالكلام غير المألوف في حق غبطة البطريرك الراعي، والإساءات التي طالت شخصه بالمباشر. ونحن على يقين بأنه بعيد كل البعد عن روح الإسلام. فالإسلام اللبناني ما عهدناه إلا صدى للأخوة والإحترام المتبادل.وأضاف: "إن هذا الكلام النابي يخفي ما يحتفظ به هذا الشيخ من حقد وتطرف. وهو خروج على أعراف حكمت علاقة المسلمين بالمسيحيين منذ أن تقاسموا هذه الأرض".وتابع: "إن أي مس بكرامة البطريركية المارونية هو طعنة في صميم هذا الوطن، وخيانة لروح أجدادكم وإعلان حرب على نصف الأمة اللبنانية التي تحرص بكركي على تحصين وحدتها وتحييدها.وختم: "ليس في مقدور أحد ان يسكت صوت بكركي في وجه الإرهاب والجريمة المنظمة والظلم ومصادرة قرار الوطن".