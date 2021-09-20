أصابهم في أقدامهم... اليكم ما حصل

اقدم المدعو "ع.ف" على اطلاق النار بإتجاه المدعو "س.ع " و شقيقه "س.ع" في محلة القبة مقابل مسجد البشير في طرابلس ما ادى الى اصابتهم بطلقات نارية في أقدامهم، نقلوا على اثرها الى المستشفى الحكومي في القبة، فيما فرّ مطلق النار الى جهة مجهولة.وعلى الفور حضرت القوى الامنية الى المكان وفتحت تحقيقا بالحادثة، وأفادت المصادر ان اطلاق النار ناتج عن خلاف عائلي بين الطرفين.