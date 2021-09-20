لبنان

بدء توزيع هبة المازوت الايراني في هذه المناطق

Lebanon 24
20-09-2021 | 09:40
A-
A+
Doc-P-865933-637677528721151756.jpg
Doc-P-865933-637677528721151756.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تسلمت صباح اليوم الاثنين المؤسسات والجمعيات الانسانية والخدماتية ودور الايتام والمسنين والمستشفيات في مدينة صيدا، حصصها من هبة المازوت الايراني التي قدمها "حزب الله".

ونوه ممثلو هذه المؤسسات التي كانت على شفير الاقفال بسبب فقدان المازوت بالهبة واعتبروا أن "العمل الانساني والخدماتي ليس غريبا على "حزب الله"، وهو الذي قدم الدماء والشهداء والجرحى في مسيرة مقاومة العدو. 

مدير دار رعاية اليتيم العربي ودار المسنين الدكتور عماد عسيران شكر "الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله على الهدية الثمينة في هذه الايام العصيبة"، داعيا له "بطول العمر وللمقاومين بالنصر على كل الاعداء".

اما رئيسة مجلس ادارة "المستشفى التركي" التخصصي لمعالجة الحروق والحوادث الطارئة منى الترياقي فوصفت الهبة ب "البادرة الخيرة"، وقالت: "نتقبلها برحابة صدر"، مثنية على "التفاتة "حزب الله" الى المؤسسات والاهالي في مدينة صيدا"، ولفتت الى ان "المستشفى التركي يعاني انقطاع الكهرباء وهو يقوم بعمليات تلقيح ضد كورونا ويحتاج الى الكهرباء باستمرار لحفظ لقاح فايزر".

وواكب عملية التوزيع التي قامت بها محطات الامانة المسؤول عن قطاع صيدا في "حزب الله" الشيخ زيد ضاهر والمسؤول عن شعبة صيدا عارف حميد وعضو العمل البلدي أحمد جبيلي.

وشملت هبة المازوت مؤسسات دار اليتيم العربي ودار المسنين، اطفاء بلدية صيدا، الدفاع المدني، دار رعاية اليتيم، دار مار الياس للمسنين للروم الكاثوليك في عبرا، جمعية جامع البحر دار السلام ،المستشفى التركي التخصصي للحروق والطوارئ، وجمعية "لنا المستقبل".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:09 | 2021-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2021-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2021-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:54 | 2021-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:14 | 2021-09-20
16:55 | 2021-09-20
16:54 | 2021-09-20
16:40 | 2021-09-20
16:32 | 2021-09-20
16:08 | 2021-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website