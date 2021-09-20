مؤسسة مياه بيروت: الفحوصات الدورية أظهرت أنها صالحة للشرب

أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في بيان، أنه "بعد اجراء الفحوصات الجرثومية والكيمائية على عينات عدة من المياه المستثمرة والموزعة من قبل مصالح المياه المدموجة في المؤسسة، وذلك خلال شهري أيار وحزيران من العام 2021، تبين وفقا للتقرير المرفق والموقع من رئيس مصلة المشاريع تاريخ 26/7/2021، بأن مجموع الفحوصات الدورية تظهر ان المياه المستثمرة لا تشكل ضررا على الصحة وهي تدخل في اطار الجودة المقبولة للمياه الصالحة للشرب".