مدير ثانوية... "جوّال"





بهدف التخفيف من معاناة الاساتذة في الحصول على مادة البنزين، قام مدير ثانوية "لالا" الرسمية غالب جمعة بإجراء امتحانات الاكمال للطلاب بمن حضر من أساتذة من بلدة لالا، وبعدها تجوّل على القرى من راشيا الى لبايا وغيرها من بلدات الاساتذة لتسليمهم اوراق الامتحانات لتصحيحها.