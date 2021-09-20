لبنان

مدير ثانوية... "جوّال"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
20-09-2021 | 10:05
A-
A+
Doc-P-865938-637677543808887331.jpg
Doc-P-865938-637677543808887331.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger


بهدف التخفيف من معاناة الاساتذة في الحصول على مادة البنزين، قام مدير ثانوية "لالا" الرسمية غالب جمعة بإجراء امتحانات الاكمال للطلاب بمن حضر من أساتذة من بلدة لالا، وبعدها تجوّل على القرى من راشيا الى لبايا وغيرها من بلدات الاساتذة لتسليمهم اوراق الامتحانات لتصحيحها.

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:09 | 2021-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2021-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2021-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:54 | 2021-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:14 | 2021-09-20
16:55 | 2021-09-20
16:54 | 2021-09-20
16:40 | 2021-09-20
16:32 | 2021-09-20
16:08 | 2021-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website