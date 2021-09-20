لبنان

شيخ العقل تلقى إتصالا من بهية الحريري واستقبل مهنئين

Lebanon 24
20-09-2021 | 10:23
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واصل الشيخ سامي أبي المنى تلقي اتصالات التهنئة بتوليه منصب مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز، كما زاره للغاية ذاتها عدد من الشخصيات والوفود. فتلقى اليوم اتصالات هاتفية من كل من النائبة بهية الحريري، عقيلة رئيس مجلس النواب رندا بري، عضو المجلس الدستوري أنطوان مسرة، القاضي الشيخ مرسل نصر، مدير مكتب النائب فيصل كرامي عثمان مجذوب، والجالية الدرزية في الولايات المتحدة.

وحضر مهنئا مفوض الداخلية في "الحزب التقدمي الاشتراكي" هشام ناصر الدين، الأب نعمة صليبا على رأس وفد من الكنيسة الارثوذكسية، القيادي في "حزب الكتائب اللبنانية" رمزي أبو خالد يرافقه طوني كساب ووفد من قسم العبادية ورئيس بلدية بريح صبحي لحود.
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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