عمّار يردّ بقوة على الطبش وعدوان: لا يصحّ أن يتنطّح أحد لانتقادنا

رد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي عمار على مداخلة النائبة رولا الطبش خلال جلسة الثقة المسائية في قصر الاونيسكو، فاشار الى انه "ما كان يريد ان يدلي بكلمة في جلسة الثقة اليوم، ولكن لا يصح حين تتخلى الدولة عن مسؤولياتها في توفير مقومات الحياتية لكل الناس، ويقوم طرف من الاطراف بمبادرة انسانية بحتة ان ينطنح احد ويقول "اننا حرقنا انفاس البلد"، ومن حرق انفاس البلد هو من اعتمد السياسات الريعية والسياسات التي استباحت الدولة والدستور"، وطلب شطب كلام الطبش حول النفط الايراني من المحضر.

كذلك، ردّ عمار أيضاً على كلامٍ للنائب جورج عدوان عن السيادة خلال الجلسة، إذ قال الأخير: "لا يمكن لأي فريق أن يستبيح الحدود اللبنانية ويمرّ بشاحنات عبرها خارقاً السيادة اللبنانية التي تُجزأ"، وذلك في إشارة إلى "حزب الله".

وقال عمار في رده: "أتمنّى أن يتطرّق لموضوع السيادة حيال الاعتداءات الإسرائيلية اليومية برّاً وبحراً وجوّاً".