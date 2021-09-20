لبنان

بو حبيب: حريصون على أفضل العلاقات مع الأشقاء العرب خصوصاً الإمارات

Lebanon 24
20-09-2021 | 11:29
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استقبل  وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبد الله بو حبيب في مكتبه، سفير لبنان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة فؤاد شهاب دندن، وإطلع منه على الجهود المبذولة لتوطيد العلاقات الأخويّة بين لبنان ودولة الإمارات في كافة المجالات.
 
كذلك، عرض دندن أمام الوزير بو حبيب أوضاع الجالية اللبنانية، والإستعدادات الجارية على قدم وساق في سبيل إنجاح المشاركة اللبنانية في معرض إكسبو 2020 في دبي.
وأبدى الوزير بو حبيب حرصه على أفضل العلاقات مع الأشقاء العرب وخصوصا دولة الإمارات، لما تقدمه من دعم ومؤزارة للبنان في مختلف المجالات.
 
 
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