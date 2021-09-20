لبنان

الدفاع المدني أخمد حريقاً في سقي إبل منطقة الشمالي

Lebanon 24
20-09-2021 | 11:32
A-
A+
Doc-P-865957-637677596001608603.jpg
Doc-P-865957-637677596001608603.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعاونت 4 فرق من الدفاع المدني من مراكز جديدة مرجعيون، الخيام، راشيا الفخار وحاصبيا، بكامل عتادها، على اخماد حريق هائل شب في سقي إبل منطقة الشمالي (السجرقة والبحصاصة)، حيث اتت النيران على مساحة شاسعة من اشجار الزيتون والسنديان.

وتسببت وعورة الارض وانحدارها من استحالة وصول سيارات الاطفاء الى بعض الاماكن ، مما اضطرهم الى الاستعانة بمعداتهم اليدوية للسيطرة على النيران وبمؤازرة قوات الطوارئ في الكتيبة الهندية حيث قامت بإمدادهم بالمياه.
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:09 | 2021-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2021-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2021-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:54 | 2021-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:14 | 2021-09-20
16:55 | 2021-09-20
16:54 | 2021-09-20
16:40 | 2021-09-20
16:32 | 2021-09-20
16:08 | 2021-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website