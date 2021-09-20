الدفاع المدني أخمد حريقاً في سقي إبل منطقة الشمالي

تعاونت 4 فرق من الدفاع المدني من مراكز جديدة مرجعيون، الخيام، راشيا الفخار وحاصبيا، بكامل عتادها، على اخماد حريق هائل شب في سقي إبل منطقة الشمالي (السجرقة والبحصاصة)، حيث اتت النيران على مساحة شاسعة من اشجار الزيتون والسنديان.وتسببت وعورة الارض وانحدارها من استحالة وصول سيارات الاطفاء الى بعض الاماكن ، مما اضطرهم الى الاستعانة بمعداتهم اليدوية للسيطرة على النيران وبمؤازرة قوات الطوارئ في الكتيبة الهندية حيث قامت بإمدادهم بالمياه.