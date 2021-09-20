لبنان

"ولا مرة المقاومة كانت من دون الجيش والشعب والدولة".. برّي للنواب: "الله يهديكم"

Lebanon 24
20-09-2021 | 11:34
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توجه رئيس مجلس النواب نبيه برّي للنواب بعد انتهاء كلمة عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عدوان، وقال لهم "الله يهديكم".
 
وكان قال بري في مداخلة رداً على عدوان حول قرار الحرب والسلم: "القرار ١٧٠١ انا لا انكر انه انجز في عين التينة انجزت مسودته انا والمندوب الاميركي والش وهو لا يقول ما تقوله انما ينص ان تنسق قوات الامم المتحدة مع الجيش اللبناني في كافة المواضيع ، كان هناك محاولة للامر الذي تقوله وقد رفضناه بالمطلق نعم رفض من قبل لبنان فكل الاجتماعات العربية ولوزراء الخارجية وللقمة العربية جميعها كانت تؤيد المقاومة". وأضاف: "ولا مرة المقاومة كانت من دون الجيش والشعب ومن دون الدولة اللبنانية والشعب اللبناني صدقني".
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