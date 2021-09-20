لبنان

كلامٌ هام من وزير التربية عن العام الدراسي الجديد.. هذا ما قاله

Lebanon 24
20-09-2021 | 11:54
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اعتبر وزير التربية عباس الحلبي أن "من السابق لأوانه القول إذا كنا ذاهبين إلى تأجيل انطلاق العام الدراسي أم لا"، وأنه يريد قبل كل شيء الاجتماع بنقابات المعلمين الثلاثاء وخاصة التعليم الرسمي.

وقال الحلبي في حديث لبرنامج "المشهد اللبناني" على قناة "الحرة" مع الاعلامية ليال الاختيار، إن "المهم بداية أن يتمكن تلاميذ المدارس الرسمية من التسجيل وقد تعثّر ذلك بسبب إضراب الأساتذة، ومن هنا لا يمكن استباق أي شيء قبل الاجتماع مع النقابات".

وبشر الوزير الحلبي بأن "الكتب ستوزع مجانًّا في المدارس الرسمية والمدارس الخاصة بتمويل من اليونيسف، ولكن هذا لا يسري على الكتب المستوردة إنما على الكتاب المدرسي المعتمد من المركز التربوي للبحوث".

وإذ أكد أن مشكلة التعليم في لبنان اليوم هي مشكلة مادية، قال: "أناشد عبر الحرة الدول الصديقة ولاسيما الدول العربية والهيئات الصديقة لمد يد المساعدة هذه السنة الاستثنائية للطلاب والتلاميذ في لبنان، فلدينا مشكلة نقل ومشكلة كهرباء ومشكلة إنترنت وكتب وقرطاسية حتى أن البعض لديهم مشكلة تأمين وجبة غذاء".

وحذّر من أنه "لا يجوز أن يبقى التلاميذ والطلاب خارج مدارسهم وجامعاتهم للسنة الثالثة وإلا فإن كل النظام التربوي في لبنان معرض للانهيار الكلي". كما دعا المدارس الخاصة لأن تأخذ بعين الاعتبار الحالة الاقتصادية والاجتماعية لعائلات طلابها.

وأعرب الوزير الحلبي عن خشيته من تراجع المستوى التعليمي في لبنان إن لم يُفتتح العام الدراسي حضورياً.
 
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