الأقساط في المدارس الخاصة قد تزداد بنسبة عالية.. إليكم الرقم

أعلن المنسق العام لمدارس بطريركية الروم الكاثوليك ليون كلزي أن الأقساط والزيادات للمعلمين لم تحدّد بعد، موضحا أن "ارتفاع كلفة التشغيل لوحدها في المدارس من شأنها أن تزيد نسبة الأقساط نحو 60%"، وأضاف: "إذا احتسبنا أيضًا الزيادات للأساتذة فعندها سيصبح لدينا رقمًا خياليًّا يصل إلى 240% الى 250% ويفوق قدرة المواطنين".



وقال ضمن برنامج "المشهد اللبناني" مع الاعلامية ليال الاختيار عبر قناة "الحرة": "لذلك فإنه وفي ظل تآكل القدرة الشرائية عند المواطنين وفي ظل الأزمة ونحن في خسارة، فإن الشطارة هي في كيفية إدارة المركب الذي يخسر وبأن نكون معًا يدًا بيد حتى لا يغرق الجميع. وسنحاول إعطاء الأساتذة قدر ما نستطيع والإشارات حتى اليوم في المدارس تظهر إعطاء الأساتذة زيادات بما بين 25% و35%".