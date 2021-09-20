أطلقا النار على "الباشا" وفرّا... ماذا حصل في طرابلس؟

أفادت مندوبة "لبنان24" أن عضو بلدية طرابلس "ا.ح" الملقب (الباشا)، تعرض لاطلاق نار في محلة القبة - طرابلس، حيث اقدم المدعو "ع.ه.ح" يرافقه "ع.ع.ف" على متن دراجة نارية بإطلاق الرصاص من رشاش حربي بإتجاه الاول، من دون إصابته. وفر مطلقا النار الى جهة مجهولة.وعُرف ان اطلاق النار ناتج عن خلافات سابقة بحسب ما افادت المصادر.