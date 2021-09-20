مصرف لبنان ينفي هذا الخبر... ويوضح

صدر عن وحدة الاعلام والعلاقات العامة في مصرف لبنان البيان التالي:

"ذكرت احدى وسائل الاعلام خبرا مفاده ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة طلب من وزارة العدل اصدار مشروع قانون للهيركات على الودائع المصرفية بالدولار تصل الى ٨٥٪؜.ان هذا الخبر عار عن الصحة جملة وتفصيلًا ويخالف كل قرارات وتعاميم مصرف لبنان وحاكمه الذي يحاول بشتى الطرق الحفاظ على اموال المودعين واسترجاعها كما حصل اخيرا مع التعميم ١٥٨. لذا اقتضى التوضيح".