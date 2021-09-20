وكيل الصقر يرد على باسيل: مزاعمه غير صحيحة

أصدر وكيل ابراهيم الصقر، المحامي جورج الخوري بيانا، رد فيه على كلام رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل خلال جلسة إعطاء الثقة للحكومة. وأشار البيان إلى أن "مزاعم باسيل حول تخزين الصقر للمحروقات غير صحيحة".