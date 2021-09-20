لبنان

حقائق بارزة عن واقع المدارس الخاصّة.. هل سيعود الأساتذة إليها يوم 27 أيلول؟

Lebanon 24
20-09-2021 | 13:15
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أكد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود على استمرارهم في الإضراب، مشدداً على أنهم لن يعودوا إلى أي مدرسة إذا لم تُجرَ معها اتفاقية مسبقة حول جدولة وإعطاء الحوافز وخاصة في القانون 46 والدرجات الست، وقال: "إن تاريخ 27 الجاري للعودة الى المدارس لا يعنينا". 

وعن إمكان تأجيل انطلاق العام الدراسي في المدارس الخاصة قال عبود ضمن برنامج "المشهد اللبناني" عبر قناة "الحرّة" مع الاعلامية ليال الاختيار: "هناك الكثير من المدارس أعلنت عن تاريخ بدء العام الدراسي ثم أخّرته بسبب الإشكالية القائمة بين الأساتذة والمدارس. ولكن في المدارس حيث تحلحلت الأمور فهم يعودون إلى التدريس ونسبة المدارس الخاصة التي أعطت الحقوق لأساتذتها أو هي تناقش كيفية إعطائهم حقوقهم لا تتجاوز الـ 30%".

وعن نسبة الأساتذة الذين غادروا لبنان قال عبود: "هناك مدرسة واحدة غادرها 104 أساتذة من أصل 400 أستاذ وهنا نتحدث عن 20% إلى 25%".
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