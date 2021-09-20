توتّر في الهرمل.. محتجون يقتحمون محطة الكهرباء والجيش يتدخل

قطع عددٌ من المحتجين، مساء اليوم، الطريق أمام محطة الكهرباء في الهرمل، وذلك احتجاجاً على انقطاع الكهرباء وإطفاء مولدات الاشتراك.

ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام، فقد اقتحم المعتصمون المحطة، الأمر الذي استدعى تدخلاً من الجيش الذي قام بتفريقهم.