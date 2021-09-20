لبنان

تكسير محطة محروقات في هذه المنطقة! (صور)

Lebanon 24
20-09-2021 | 14:29
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عمد بعض الاشخاص على تكسير محطة للوقود عند مفرق علما قضاء زغرتا. وحضر الجيش، وعمل على إعادة الهدوء إلى المكان.
 
 
 
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