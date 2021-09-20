لبنان

تفاصيل هامّة.. هذا جديد أزمة المحروقات

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-09-2021 | 14:36
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قالت مصادر في قطاع النفط لـ"لبنان24" إنّ "الأمور على صعيد أزمة المحروقات بدأت تشهدُ انفراجاً واضحاً خلال اليومين القادمين، خصوصاً بعدما بادرت البواخر إلى تفريغ حمولتها".
 
وذكرت المصادر أنه ستدخل إلى السوق اللبناني كمية وافرة من البنزين في الوقت الحالي تقدر بـ120 مليون ليترٍ تقريباً، مشيرة إلى أنّنا "قد نشهدُ ارتفاعاً اضافياً في سعر الصفيحة في جدول الاسعار الجديد". 
 
وأشارت المصادر إلى أنّ "القرار اتخذ لدفع مستحقات الشركات المستوردة للنفط اعتباراً من الأربعاء، ما يعني أنه باستطاعتها استقدام بواخر أخرى بشكل متواصل"، وأضافت: "المطلوب مواصلة الحراك لوضع حد للأزمة وتخفيف الطوابير". 
 
أما في ما خصّ المازوت، فقد قالت المصادر: "سيتوفر قريباً بشكل مُريح".

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