لبنان

تظاهرة أمام منزل القاضي غسان خوري غدا

Lebanon 24
20-09-2021 | 13:59
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دعا أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت إلى التظاهر عند الساعة الخامسة من بعد ظهر الغد أمام منزل القاضي غسان خوري في الزوق.
 
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القاضي غسان خوري

تظاهرة

أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت

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