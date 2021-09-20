لبنان

بعد تعرضه لحادث سير... ارسلان يتصل بميقاتي ويهنئه بنيل الحكومة الثقة

Lebanon 24
20-09-2021 | 14:57
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تلقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالا هاتفيا من النائب طلال ارسلان هنأه فيه بنيل الحكومة الثقة وأبلغه اعتذاره عن عدم تمكنه من المشاركة في الجلسة المسائية في مجلس النواب بسبب تعرضه لحادث سير.
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