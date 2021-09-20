بعد تعرضه لحادث سير... ارسلان يتصل بميقاتي ويهنئه بنيل الحكومة الثقة

تلقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالا هاتفيا من النائب طلال ارسلان هنأه فيه بنيل الحكومة الثقة وأبلغه اعتذاره عن عدم تمكنه من المشاركة في الجلسة المسائية في مجلس النواب بسبب تعرضه لحادث سير.