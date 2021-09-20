بالصور.. جلسة منح الثقة لحكومة "معاً للانقاذ"

ينشر "لبنان24" مجموعة من الصور التي توثق وقائع جلسة منح الثقة لحكومة "معاً للانقاذ" والتي عُقدت اليوم الإثنين في قصر الأونيسكو.

يُشار إلى أنّ الحكومة التي يرأسها الرئيس نجيب ميقاتي حازت على ثقة 85 نائباً من أصل 100 في حين صوت 15 بـ"لا ثقة".