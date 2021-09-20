لبنان

بالصور.. جلسة منح الثقة لحكومة "معاً للانقاذ"

Lebanon 24
20-09-2021 | 14:25
A-
A+
Doc-P-866031-637677748306420306.jpg
Doc-P-866031-637677748306420306.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ينشر "لبنان24"مجموعة من الصور التي توثق وقائع جلسة منح الثقة لحكومة "معاً للانقاذ" والتي عُقدت اليوم الإثنين في قصر الأونيسكو.
 
يُشار إلى أنّ الحكومة التي يرأسها الرئيس نجيب ميقاتي حازت على ثقة 85 نائباً من أصل 100 في حين صوت 15 بـ"لا ثقة". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:09 | 2021-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2021-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:21 | 2021-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2021-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:28 | 2021-09-20
17:19 | 2021-09-20
17:12 | 2021-09-20
17:05 | 2021-09-20
17:02 | 2021-09-20
16:55 | 2021-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website